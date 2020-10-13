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Опять озверели: в Минске владелец магазина цветов после жёсткого задержания попал в больницу

13.10.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 октября в Минске один из владельцев магазина цветов Максим Хорошин после жёсткого задержания попал в больницу, сообщает TUT.by.

Опять озверели: в Минске владелец магазина цветов после жёсткого задержания попал в больницу
Хорошина задержали утром, когда он с женой шёл к машине. Четверо неизвестных с пистолетами положили мужчину на землю, а после на своём автомобиле завезли в Первомайское РУВД. Оттуда Максима Хорошина и забрали на скорой. Жена говорит, что у него серьёзные травмы от побоев. На видео видно, в каком он был состоянии. Родственники считают, что при задержании разбили нос, а после били или на пути в РУВД, или уже там.

Хорошина задержали за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Однако, по словам мужчины, милиционеры ему кричали, что он якобы разобрал водомёт и поджёг дачу командира минского ОМОНа.

Адвокат Максима Хорошина Юлия Леванчук назвала травмы своего клиента: отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени. Также у мужчины многочисленные раны, у него "полностью отбита вся левая сторона". Адвокат со слов Хорошина говорит, что его били дубинками и ногами при задержании, а основное избиение происходило именно в РУВД.

Хорошин участвовал в мирных акциях протеста в столице, он дарил цветы женщинам во время их шествий.
 
Теги: Минск
 
 
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13 октября в Минске один из владельцев магазина цветов Максим Хорошин после жёсткого задержания попал в больницу, сообщает TUT.by.
 
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