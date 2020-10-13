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Жесткий разгон вчерашнего марша пенсионеров спровоцировал новые протесты

13.10.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ответ на вчерашний неадекватный разгон марша пенсионеров, где мирные силовики применили слезоточивый газ и светошумовые спецсредства против пенсионеров, люди вновь вышли на улицы. Вчера точечные акции длились до позднего вечера, а сегодня начались с самого утра.
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В ответ на вчерашний неадекватный разгон марша пенсионеров, где мирные силовики применили слезоточивый газ и светошумовые спецсредства против пенсионеров, люди...
 
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