Жесткий разгон вчерашнего марша пенсионеров спровоцировал новые протесты

Источник материала: Партизан

В ответ на вчерашний неадекватный разгон марша пенсионеров, где мирные силовики применили слезоточивый газ и светошумовые спецсредства против пенсионеров, люди вновь вышли на улицы. Вчера точечные акции длились до позднего вечера, а сегодня начались с самого утра.

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