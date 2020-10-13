В Беларуси в понедельник милиция и ОМОН задержали 186 человек

Источник материала: АФН

В Беларуси были задержаны 186 человек на акциях протеста в понедельник. Милиия и ОМОН повсеместно применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений по всей стране накануне задержано 186 человек", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова во вторник, передает Интерфакс.

В понедельник акции протеста собрались белорусские пенсионеры. Они вышли на улицы Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Лиды. По данным очевидцев, для разгона протестующих в столице милиция применяла спецсредства. Вечером наиболее масштабными протестами были охвачены северо-запад и юго-восток Минска. Протестующие пытались перегородить водоналивными блоками движение по улице Притыцкого в Каменной горке, в районе Шабаны посреди проезжей части поджигали покрышки.

Масштабные несанкционированные протесты прошли в районе Серебрянки и микрорайоне Лебяжий.

На северо-востоке города на улице Сурганова произошли единичные стычки силовиков с протестующими.