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В Беларуси в понедельник милиция и ОМОН задержали 186 человек

13.10.2020 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси были задержаны 186 человек на акциях протеста в понедельник. Милиия и ОМОН повсеместно применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений по всей стране накануне задержано 186 человек", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова во вторник, передает Интерфакс.

В понедельник акции протеста собрались белорусские пенсионеры. Они вышли на улицы Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Лиды. По данным очевидцев, для разгона протестующих в столице милиция применяла спецсредства. Вечером наиболее масштабными протестами были охвачены северо-запад и юго-восток Минска. Протестующие пытались перегородить водоналивными блоками движение по улице Притыцкого в Каменной горке, в районе Шабаны посреди проезжей части поджигали покрышки.

Масштабные несанкционированные протесты прошли в районе Серебрянки и микрорайоне Лебяжий.

На северо-востоке города на улице Сурганова произошли единичные стычки силовиков с протестующими.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Беларуси были задержаны 186 человек на акциях протеста в понедельник. Милиия и ОМОН повсеместно применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
 
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