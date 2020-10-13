|
Кинофестиваль «Паўночнае ззянне» все-таки состоится. Но в необычном формате
Источник материала: Tut.by
Шестой фестиваль кино Северных и Балтийских стран
Фестиваль все-таки пройдет?
Да! Кинофестиваль дважды переносили: сначала из-за пандемии COVID-19, а после из-за перебоев с интернетом в Беларуси. Но организаторы решили поддержать своих зрителей и все же провести «Паўночнае ззянне — 2020», хоть и в онлайн-формате.
Выход в онлайн — это новый опыт не только для команды организаторов, но и для самих зрителей, привыкших смотреть фестивальные фильмы в кинотеатре. Картины «Паўночнага ззяння» можно посмотреть на
Что смотреть на «Паўночным ззянні»?
В рамках кинофестиваля будут показаны 28 фильмов, среди которых — 15 международных игровых и документальных картин, пять короткометражных фильмов из Швеции и восемь лент в полноценной программе белорусского кино. Кроме того, на индустриальной платформе «Паўночнага ззяння» состоятся семь индустриальных мероприятий, которые будут транслироваться в социальных сетях фестиваля.
Международная программа
Нынешняя программа «Паўночнага ззяння» богаче, чем в предыдущие годы: с учетом короткометражных фильмов, в международной программе 20 картин и все они — белорусские премьеры и участники крупных кинофестивалей. Организаторы выделили главные ленты программы, на которые точно стоит обратить внимание:
Международная программа соответствует последним событиям в стране и мире, рассказывает о сильных женщинах в политике и поднимает вопросы насилия над женщинам в обществе:
Белорусская программа
Отличительной особенностью «Паўночнага ззяння — 2020» стало создание отдельной белорусской программы. В этом году она состоит из восьми фильмов, больше половины из которых — режиссерские дебюты. В программе представлены уже такие знакомые имена, как кинорежиссер Виктор Аслюк и его поэтическое киноэссе «Эпитафия»,
Впервые зритель познакомится с фильмом успешного белорусского клипмейкера Артема Лобача «Путь домой» о поисках молодых людей своего места в мире; психологической драмой «Дезертир» Саши Стельченко — дипломным фильмом минского режиссера, который окончил очень престижную киношколу FAMU в Праге.
Новые имена появятся также и в киноальманахе «На связи»: кроме фильма режиссера «Чистого искусства»
Образовательная программа
Нынешняя индустриальная платформа состоит из семи ивентов — преимущественно тех, которые затрагивают вопросы понимания искусства, а также интерпретации его в кино или живописи. Например, вопросы близости белорусской культуры и белорусов с соседями из Северной Европы — в паблик-токе с писательницей и переводчицей Анкой Упалай, а также большая дискуссия с руководителем отдела промоции фильмов Литовского киноцентра Довиле Бутноруте о том, как изменилось киносообщество после движения #metoo.
Слоган и основной месседж фестиваля-2020 — «Слушать и слышать» — как никогда актуален в контексте последних событий в мире и в Беларуси. Фокус «Паўночнага ззяння» направлен на то, что важно не только слушать, но и слышать; что эмпатия — это не про слабость, а про взаимное уважение и помощь.
Вся программа, расписание показов и ссылки на покупку билетов —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестой фестиваль кино Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне» пройдет в этом году с 22 по 29 октября в онлайн-формате. В новой программе кинофестиваля 28...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)