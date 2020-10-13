Кинофестиваль «Паўночнае ззянне» все-таки состоится. Но в необычном формате

Источник материала: Tut.by

Шестой фестиваль кино Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне» пройдет в этом году с 22 по 29 октября в онлайн-формате. В новой программе кинофестиваля 28 фильмов, среди которых — ленты из Северной Европы и Балтии, яркие дебюты белорусских режиссеров, шведские короткометражки и насыщенная индустриальная платформа с лекциями от скандинавских феминисток на злобу дня.

Фестиваль все-таки пройдет?

Да! Кинофестиваль дважды переносили: сначала из-за пандемии COVID-19, а после из-за перебоев с интернетом в Беларуси. Но организаторы решили поддержать своих зрителей и все же провести «Паўночнае ззянне — 2020», хоть и в онлайн-формате.

Выход в онлайн — это новый опыт не только для команды организаторов, но и для самих зрителей, привыкших смотреть фестивальные фильмы в кинотеатре. Картины «Паўночнага ззяння» можно посмотреть на сайте фестиваля , оплатив доступ (от 2,5 рубля). Все образовательные ивенты будут доступны бесплатно.

Что смотреть на «Паўночным ззянні»?

В рамках кинофестиваля будут показаны 28 фильмов, среди которых — 15 международных игровых и документальных картин, пять короткометражных фильмов из Швеции и восемь лент в полноценной программе белорусского кино. Кроме того, на индустриальной платформе «Паўночнага ззяння» состоятся семь индустриальных мероприятий, которые будут транслироваться в социальных сетях фестиваля.

Международная программа



Кадр из фильма «Праздник». Фото предоставлено организаторами

Нынешняя программа «Паўночнага ззяння» богаче, чем в предыдущие годы: с учетом короткометражных фильмов, в международной программе 20 картин и все они — белорусские премьеры и участники крупных кинофестивалей. Организаторы выделили главные ленты программы, на которые точно стоит обратить внимание:

документально-игровая лента «Сезон» (Швеция) продюсера Эрика Хэмендорфа, который также продюсирует фильмы знаменитого режиссера Рубена Эстлунда, получила специальную награду на CPH: DOX Award. В ленте можно заметить отличную операторскую работу Иты Збронец-Зайт — обладательницы премии имени Свена Нюквиста на Göteborg Film Festival;

(Швеция) продюсера Эрика Хэмендорфа, который также продюсирует фильмы знаменитого режиссера Рубена Эстлунда, получила специальную награду на CPH: DOX Award. В ленте можно заметить отличную операторскую работу Иты Збронец-Зайт — обладательницы премии имени Свена Нюквиста на Göteborg Film Festival; литовский фильм Аудруса Мицкевича и Нериуса Миллериуса «Образцовое поведение» поднимает актуальные для постсоветского общества темы о чувстве коллективной вины и исследует парадокс образцового поведения убийц. Лента получила специальную премию the Golden Dove на международном фестивале документального кино в Лейпциге;

поднимает актуальные для постсоветского общества темы о чувстве коллективной вины и исследует парадокс образцового поведения убийц. Лента получила специальную премию the Golden Dove на международном фестивале документального кино в Лейпциге; мировая премьера эстонского фильма «Праздник» о феномене конкурсов красоты состоялась на кинофестивале «Белые ночи» в Таллине, а фильм этого же режиссера «Муравейник» уже участвовал в прошлом «Паўночным ззянні». Кстати, фильм скопродюсирован директором кинофестиваля Волей Чайковской;

о феномене конкурсов красоты состоялась на кинофестивале «Белые ночи» в Таллине, а фильм этого же режиссера «Муравейник» уже участвовал в прошлом «Паўночным ззянні». Кстати, фильм скопродюсирован директором кинофестиваля Волей Чайковской; «Правда и справедливость» — экранизация культовой книги эстонского писателя Антона Тамсааре, а спродюсировал ленту уже знакомый белорусским зрителям Иво Фельт. Фильм представлял Эстонию в борьбе за «Оскар-2019» и вошел в лонг-лист.



Кадр из фильма «Правда и справедливость». Фото предоставлено организаторами

Международная программа соответствует последним событиям в стране и мире, рассказывает о сильных женщинах в политике и поднимает вопросы насилия над женщинам в обществе:

документальная лента из Швеции «Феминистерка» — обзор четырех лет правления шведского министра иностранных дел Маргот Вальстром;

— обзор четырех лет правления шведского министра иностранных дел Маргот Вальстром; игровой альманах «Сила привычки» , созданный в коллаборации семи финских режиссеров, рассказывает о насилии над женщинами глазами самих женщин и исследует эту тему;

, созданный в коллаборации семи финских режиссеров, рассказывает о насилии над женщинами глазами самих женщин и исследует эту тему; документальная лента «Брюссель» одного из самых успешных эстонских продюсеров Гинца Грубе позволяет посмотреть изнутри на управление Евросоюза.

Белорусская программа



Кадр из фильма «Неизвестный рай». Фото предоставлено организаторами

Отличительной особенностью «Паўночнага ззяння — 2020» стало создание отдельной белорусской программы. В этом году она состоит из восьми фильмов, больше половины из которых — режиссерские дебюты. В программе представлены уже такие знакомые имена, как кинорежиссер Виктор Аслюк и его поэтическое киноэссе «Эпитафия», Андрей Кутило с эмоциональным фильмом «Мне нужны объятия», «Границы» Юлии Шатун , «Неизвестный рай» Дарьи Юркевич и «Тато» Марты-Дарии Клиновой и украинского режиссера Ларисы Артюгиной.

Впервые зритель познакомится с фильмом успешного белорусского клипмейкера Артема Лобача «Путь домой» о поисках молодых людей своего места в мире; психологической драмой «Дезертир» Саши Стельченко — дипломным фильмом минского режиссера, который окончил очень престижную киношколу FAMU в Праге.

Новые имена появятся также и в киноальманахе «На связи»: кроме фильма режиссера «Чистого искусства» Максима Шведа можно будет увидеть работы перспективных авторов Ксении Голубович, Алеся Лаппо и Вероники Бондарович. Основная тема альманаха — как компьютеры и интернет меняют жизнь молодых белорусов.

Образовательная программа

Нынешняя индустриальная платформа состоит из семи ивентов — преимущественно тех, которые затрагивают вопросы понимания искусства, а также интерпретации его в кино или живописи. Например, вопросы близости белорусской культуры и белорусов с соседями из Северной Европы — в паблик-токе с писательницей и переводчицей Анкой Упалай, а также большая дискуссия с руководителем отдела промоции фильмов Литовского киноцентра Довиле Бутноруте о том, как изменилось киносообщество после движения #metoo.

Слоган и основной месседж фестиваля-2020 — «Слушать и слышать» — как никогда актуален в контексте последних событий в мире и в Беларуси. Фокус «Паўночнага ззяння» направлен на то, что важно не только слушать, но и слышать; что эмпатия — это не про слабость, а про взаимное уважение и помощь.

Вся программа, расписание показов и ссылки на покупку билетов — здесь .

Когда: 22 — 29 октября

Где: онлайн

Сколько: международная программа — 4,5 рубля, белорусская программа — 2,5 рубля, образовательные мероприятия — бесплатно

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