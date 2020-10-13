Электрический кроссовер Mercedes EQC подготовили для внедорожных вылазок

Источник материала: Tut.by

В ряду Mercedes уже были «возведенные в квадрат» модели — это мелкосерийный внедорожник G 500 4x42 и экспериментальный универсал E 400 All-Terrain 4x42, который так и не стал серийным. А теперь подоспела еще одна новинка — индекс 4x42 появился в обозначении электрического кроссовера EQC .





Работала над EQC 4x42 та же команда инженеров, которая создала предыдущие машины «квадратной» серии. Дело тут также дошло до использования портальных мостов (но подвеска при этом сохранила независимую конструкцию), позволивших значительно увеличить дорожный просвет: по сравнению с исходным кроссовером EQC 400 4Matic, который и был взят за основу, расстояние от дороги до нижней точки шасси разом выросло на 153 мм (до 293 мм).





Улучшена и геометрическая проходимость. Углы въезда и съезда увеличились до 31,8 и 33 градусов соответственно (против 20,6 и 20 градусов у обычного EQC 400), заявленная глубина преодолеваемого брода — 400 мм (у базового кроссовера он равен 250 мм). Днище прикрыто металлическими листами для защиты агрегатов, также появились пластиковые расширители колесных арок, в которых поместились 20-дюймовые диски с внедорожными шинами размерности 285/50.





Электрическая начинка EQC 4x42 осталась стандартной — это пара электродвигателей суммарной мощностью 408 л. с. (и с 765 Нм крутящего момента) и батарея емкостью 80 кВт·ч.





EQC 4x42, как и универсал E 400 All-Terrain 4x42, пока заявлен в статусе концепта, но не исключено, что со временем лифтованный кроссовер все же получит серийную версию.