Премиум-версия «женского» приложения Flo стала бесплатной для белорусок

Источник материала: Tut.by

Flo Health сделала премиум-версию приложения Flo бесплатной для белорусок. Об этом сообщили в самой компании.



Фото: TUT.BY

В октябре Flo исполнилось пять лет, и в качестве подарка компания сделала премиум-версию приложения бесплатной для белорусок.

— В 2015-м году мы еще не знали, что через пять лет приложение установят свыше 149 миллионов женщин в 244 странах и территориях мира, что более 15 миллионов женщин отметят в приложении свою беременность и проведут с нами этот важный и счастливый период, что в команде будет работать более 250 человек и каждый из них будет настоящим талантом, — рассказали в компании. — Flo основан белорусами и в Беларуси, и мы хотим, чтобы любая девушка и женщина в нашей стране располагала актуальной и достоверной информацией о своем здоровье, независимо от ее социального положения, возраста и того, где она живет — в Минске или в самом отдаленном регионе страны. Поэтому мы сделали премиум-версию Flo навсегда бесплатной для белорусок.

Flo уже скачали 750 000 пользовательниц в Беларуси, то есть более трети женщин репродуктивного возраста, а теперь и они, и все новые пользовательницы в стране получат бесплатную премиум-подписку.

Премиум-подписка Flo — это неограниченный доступ к еще более персонализированному контенту и функционалу приложения: мультимедийным курсам, статьям, аналитике цикла, отчетам о состоянии здоровья и чат-ботам, которые помогут женщинам лучше понимать сигналы своего тела. Все материалы Flo разработаны совместно с врачами и экспертами в области здоровья. Бесплатный доступ к расширенному функционалу был активирован для пользовательниц в Беларуси автоматически.