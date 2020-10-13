Украина вслед за ЕС введет санкции против Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников.





«Наша позиция относительно Беларуси с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза», — приводит DW слова Кулебы.

Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать «по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним».