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Украина вслед за ЕС введет санкции против Беларуси

13.10.2020 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников.

Украина вслед за ЕС введет санкции против Беларуси

«Наша позиция относительно Беларуси с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза», — приводит DW слова Кулебы.

Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать «по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним».

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников.
 
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