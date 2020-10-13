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Украина вслед за ЕС введет санкции против Беларуси
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников.
«Наша позиция относительно Беларуси с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза», — приводит
Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать «по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним».
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников.
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