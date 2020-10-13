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На среду объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают белорусов в среду, 14 октября.
Как сообщают синоптики, ночью в некоторых западных районах ожидаются ливни. Ночью и утром – усиление ветер усилится до 15-17 м/с.
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают белорусов в среду, 14 октября.
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