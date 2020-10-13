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Экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты – видео
13.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Летчики подвели итоги летнего периода обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях. Также экипажи выполнили один из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе.
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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты в Саратовской области. Смотрите на видео, как самолеты отработали нештатные...
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