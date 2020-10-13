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Синоптики пообещали ночью сильные дожди и ветер
13.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в среду, 14 октября.
"На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по западу местами – сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы", - рассказали в Гидрометцентре.
Будет наблюдаться и усиление ветра порывами до 15-17 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, максимальная днем будет находиться в пределах +9..+15°С, по востоку страны воздух прогреется до +16..+19°С.
Погоду будет определять циклон с центром над территорией Польши.
Синоптики предупредили, что складывающиеся погодные условия могут быть не самыми благоприятными для проведения уборочных работ поздних сельскохозяйственных культур.
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Метеорологи предупредили, что погодные условия для проведения уборочных работ поздних культур ухудшаются.
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