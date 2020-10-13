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Синоптики пообещали ночью сильные дожди и ветер

13.10.2020 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в среду, 14 октября.

© Pixabay
Отопление уже дали в трети жилых домов Минска

"На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по западу местами – сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы", - рассказали в Гидрометцентре.

Будет наблюдаться и усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, максимальная днем будет находиться в пределах +9..+15°С, по востоку страны воздух прогреется до +16..+19°С.

Погоду будет определять циклон с центром над территорией Польши.

Синоптики предупредили, что складывающиеся погодные условия могут быть не самыми благоприятными для проведения уборочных работ поздних сельскохозяйственных культур.

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Теги: Минск
 
 
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Метеорологи предупредили, что погодные условия для проведения уборочных работ поздних культур ухудшаются.
 
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