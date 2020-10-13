В Светлогорске Ford сбил пятилетнего мальчика

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске ребенок внезапно выскочил на дорогу и попал под машину, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло вечером 12 октября на улице Шоссейной. 36-летний водитель Ford выезжал со двора, в этот момент на дорогу внезапно выскочил пятилетний ребенок.

Ребенка доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.