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В Светлогорске Ford сбил пятилетнего мальчика
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске ребенок внезапно выскочил на дорогу и попал под машину,
ДТП произошло вечером 12 октября на улице Шоссейной. 36-летний водитель Ford выезжал со двора, в этот момент на дорогу внезапно выскочил пятилетний ребенок.
Ребенка доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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ДТП произошло вечером 12 октября на улице Шоссейной.
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