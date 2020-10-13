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Светлана Тихановская объявила срок Народного Ультиматума. На его выполнение властям дано 13 дней
13.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.rambler.ru
Если к 25 октября требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы», «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупреждает Тихановская.
В своем
«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум», - пишет Тихановская.
Если перечисленные требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, предупреждает Светлана Тихановская. Также прекратят работать предприятия, будут заблокированы все дороги, в государственных магазинах будет обвал продаж.
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Если к 25 октября требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы», «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог,...
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