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Светлана Тихановская объявила срок Народного Ультиматума. На его выполнение властям дано 13 дней

13.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.rambler.ru

Если к 25 октября требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы», «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупреждает Тихановская.

В своем телеграмм-канале Светлана Тихановская озвучила требования, на выполнение которых у властей Беларуси есть 13 дней. Первое среди них – уход с поста Александра Лукашенко. Второе: полное прекращение насилия на улицах. Третье – освобождение всех политзаключенных.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум», - пишет Тихановская.

Если перечисленные требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, предупреждает Светлана Тихановская.  Также прекратят работать предприятия, будут заблокированы все дороги, в государственных магазинах будет обвал продаж.
«Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь – это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября», - предупреждает Тихановская.

 
 
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Если к 25 октября требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы», «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог,...
 
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