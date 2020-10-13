Источник материала: Ежедневник

фото: rada.vision

Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал в Варшаву.

Как сообщили в Координационном совете, Дылевский покинул беларусь из-за опасений за свою безопасность.

Ранее в комментарии «Нашай Ніве» теперь уже бывший работник МТЗ рассказывал, что ранее по этой же причине увез в Варшаву свою семью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последний член президиума Координационного совета покинул Беларусь Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал в Варшаву.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Сергея Дылевского «по соглашению сторон» с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет. В августе и сентябре Дилевский отсидел 25 суток за участие в протеста.