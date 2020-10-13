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Последний член президиума Координационного совета покинул Беларусь
13.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rada.vision
Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал в Варшаву.
Как сообщили в Координационном совете, Дылевский покинул беларусь из-за опасений за свою безопасность.
Ранее в комментарии
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Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал в Варшаву.
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