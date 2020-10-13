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Последний член президиума Координационного совета покинул Беларусь

13.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rada.vision

Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал в Варшаву.

Как сообщили в Координационном совете, Дылевский покинул беларусь из-за опасений за свою безопасность.

Ранее в комментарии «Нашай Ніве» теперь уже бывший работник МТЗ рассказывал, что ранее по этой же причине увез в Варшаву свою семью.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Сергея Дылевского «по соглашению сторон» с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет. В августе и сентябре Дилевский отсидел 25 суток за участие в протеста.

 
 
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Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал в Варшаву.
 
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