Один водитель «проучил» другого на парковке. А было за что?

Источник материала: Onliner

Обычно водители не паркуются вплотную к дверям других авто — это неудобно, невежливо, не имеет никакого смысла. Если, конечно, нет задумки проучить кого-то, кто, как показалось, стал криво. Но в том-то и дело, что может показаться, а сделанного не воротишь.

Наш читатель с ником kirik6791 рассказал корреспонденту Onliner, что 10 октября припарковался возле торгового центра «Рига» в Минске. Ушел. А когда вернулся, то попасть в автомобиль через водительскую дверь было уже невозможно.

Если не знать истории, можно понапридумывать чего угодно. Один из пользователей нашего форума, например, озвучил такую версию: «Сначала запарковалась жена поляка (машина слева), вышла из машины. Потом — муж-поляк (машина справа), чтобы дорогую машину жены не украли».





Хорошая версия. Теперь рассказываем, как все было на самом деле.

— Когда я парковался на это место, то с правой стороны от меня стоял один автомобиль, относительно которого и припарковался я. Ушел, а когда вернулся, стояло уже другое авто, но дальше относительно моего автомобиля. Возможно, водитель авто на польских номерах подумал, что это я припарковался на два места, — рассказал водитель Hyundai.

Можно представить, как негодовал автомобилист на Renault, который в выходной день пытался найти, где припарковаться возле торгового центра, и вдруг увидел машину, занявшую, как он считал, два места.

— Разметки там нет, но есть плитка другого цвета — красного, которая, возможно, и выделяет границы парковки, — отметил собседеник.

В результате пришлось kirik6791 влезать в машину через пассажирскую дверь.

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