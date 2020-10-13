МВД отчиталось о задержаниях в день «Марша пенсионеров»

Источник материала: Onliner

Вчера «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений» задержаны 186 участников несанкционированных протестных акций. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову пишет ТАСС.

Наиболее массовой в понедельник оказалась протестная акция «Марш пенсионеров», по данным ведомства в ней участвовали "не более тысячи человек". Во время этого шествия силовики применили светошумовые патроны из пистолета «Оса» и слезоточивый газ — «только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», уточнили в ГУВД Минска.

Всего вчера МВД насчитало в стране 22 протестные акции с числом участников 1,5 тыс.

"Как правило, участники акций выставлялись в цепочку вдоль проезжей части, использовали незарегистрированные бело-красно-белые флаги и осуществляли, как всегда, фото и видеосъемку своих противоправных действий", - приводит БЕЛТА слова пресс-секретаря МВД"