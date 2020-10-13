Почувствуй себя маньяком. В США продают дом, в котором снимали «Молчание ягнят»

Источник материала: Onliner

Особняк, использовавшийся для съемок культового фильма «Молчание ягнят» (именно здесь по сюжету жил маньяк Буффало Билл), выставлен на продажу за $300 000, пишет 10 Philadelphia. За эти скромные деньги вы сможете хоть каждый день разыгрывать сюжет «ФБР против серийного убийцы» в оригинальном антураже. Самое то для истинных фанатов оскароносного триллера.

Интерьер дома выглядит почти так же, как в фильме. Разве что в подвале нет гигантской ямы или жуткой рабочей зоны, поскольку эти сцены снималась в павильоне. Зато там отличная прачечная и много места для хранения вещей. Еще в особняке есть четыре спальни, отдельный гараж на три машины и подземный бассейн.

Здание построено в 1910 году, и в нем по-прежнему царит дух старины: в некоторых комнатах сохранились в первозданном виде оригинальные паркетные полы, изделия из дерева, светильники, двери и даже камины. А кое-где до сих пор разбросаны реквизиты из фильма — такие вот своеобразные «пасхалочки».

Особняк расположен в городе Перриополисе, штат Пенсильвания. На агентов недвижимости, занимающихся сделкой, каждый день сваливаются тысячи сообщений от поклонников фильма, которые не заинтересованы в покупке, а просто любят «Молчание ягнят». Возможно, каждому из них удастся пожить в этом знаковом для кинематографа доме, ведь один из потенциальных покупателей рассматривает возможность сдавать его в аренду на Airbnb.