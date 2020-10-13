﻿ Водитель на высокой скорости вошел в поворот, и его начало носить по проезжей части (видео). 21.by
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Водитель на высокой скорости вошел в поворот, и его начало носить по проезжей части (видео)

13.10.2020 15:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Камера внешнего наблюдения, установленная в Бресте, зафиксировала момент ДТП в центре города, на ул. Московской. На участке напротив ЦУМа имеется закругление дороги. Один из водителей въехал в него на довольно высокой скорости, после чего последовал удар о бордюр и серия заносов, приведших к столкновению с другой легковушкой.

«7 октября около 22:40 часов на пересечении улиц Машерова и Советской в Бресте случилось ДТП, — приводит комментарий ГАИ автор записи, интернет-провайдер WikiLink. — Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. 25-летний брестчанин на Rover, двигаясь в крайней правой полосе, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень. После чего столкнулся с BMW, двигавшимся в соседнем ряду. Выбывшими на место происшествия сотрудниками ГАИ было установлено, что водитель Rover находился в нетрезвом состоянии, в парах выдыхаемого воздуха — 0,9 промилле алкоголя. Водитель привлечен к ответственности за управление в состоянии опьянения и за ДТП».

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Теги: Брест
 
 
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Камера внешнего наблюдения, установленная в Бресте, зафиксировала момент ДТП в центре города, на ул. Московской. На участке напротив ЦУМа имеется закругление...
 
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