В БПС-Сбербанке теперь подписывают документы с планшета

БПС-Сбербанк переходит на «безбумажный офис». Теперь вместо привычных бумаг в отделении предлагают подписать на планшете электронный документ. Это позволит сократить документооборот и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

«Банк направляет усилия на развитие ESG (Environmental, Social and Governance) в разных плоскостях – от имплементации принципов ответственного потребления в корпоративную культуру до разработки продуктов и трансформации внутренних процессов, – отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Текущие изменения – это очередной шаг на пути к банковскому смарт-офису, где все финансовые вопросы решаются быстро, просто и удобно. Вместе с этим, мы сохраняем фокус на ответственном инвестировании с последовательной заботой об окружающей среде. Поэтому банк постепенно отходит от документов на физическом носителе, снижая объемы потребления бумаги и воплощая в жизнь идею эко-банкинга».

В «безбумажном офисе» используются цифровые документы. Их предлагают подписать у кассы или за столом специалиста с помощью стилуса. В качестве планшетов – новые iPad. Документ целиком отображается на экране, а бумажный экземпляр не нужен в принципе. Правда, если попросить, его все же распечатают. Возможности планшета на этом не ограничиваются: он также используется для презентации банковских сервисов и обучения.

Тестирование нового формата проходит в столичном офисе № 777 на бульваре Мулявина, 6. Цифровые документы пока оформляют по ключевым операциям. На текущем этапе без распечатки бумажного документа проходит, в частности, денежный перевод, приходная и расходная операция по счетам физлиц. Со временем такой формат освоят и остальные подразделения, он затронет такие процессы, как открытие и закрытие счетов, оформление кредита, выпуск карт, продажа облигаций и драгметаллов.

На электронный документооборот переведены и внутренние процессы. Это позволяет решать многие задачи, в том числе формирования электронных архивов, автоматизации кассовых документов и оптимизации их маршрутов. В будущем, бумажный архив банка будет трансформирован в электронное хранилище.