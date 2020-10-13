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Алесин: Радикализация протестов выгодна МВД и Лукашенко

13.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На что рассчитывает МВД, объявляя о готовности применить на протестах боевое оружие, объяснил «Белорусскому партизану» военный эксперт Александр Алесин.

Алесин: Радикализация протестов выгодна МВД и Лукашенко
– Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что МВД столкнулось на протестах, как он выразился, с группами боевиков и радикалов, поэтому готово применить боевое оружие. Адекватны ли такие меры против баррикад и горящих покрышек?

– Против мирных демонстрантов, баррикад и горящих покрышек эти меры чрезмерны. 

Но другое дело, когда протестующие применяют камни, бутылки, холодное оружие, тяжелые предметы, которые могут нанести вред здоровью и жизни сотрудников МВД, выполняющих служебные обязанности. В этом случае они могут применить табельное оружие.

А также могут применить оружие для защиты охраняемых объектов и в случае, если действия протестующих могут нанести вред здоровью и жизни других граждан, оказавшихся рядом случайно.

Нюанс в том, что каждый сотрудник будет самостоятельно решать, применять табельное оружие или нет. Согласно установленному порядку при каждом таком случае должна проводиться следственная проверка. И если применение оружия было неоправданно, то превысивший служебные полномочия сотрудник может быть подвергнут уголовному преследованию – причем достаточно суровому.

– Почему с таким громким заявлением выступил заместитель министра МВД, а не сам Караев? 

– Наверное, чтобы не подвергать его дополнительным санкциям со стороны международных организаций в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
Караеву нужно вести контакты с зарубежными коллегами (из Интерпола и других организаций) по вопросам преследования международной преступности. Думаю, министра не хотят подставлять под дополнительный удар. 

– С одной стороны МВД заявляет о готовности применить боевое оружие. С другой – популярные телеграм-каналы призывают протестующих, скажем так, к более решительным действиям. Минувшей ночью во двор Советского РУВД Минска бросили коктейли Молотова, горел служебный автобус. Кому будет больше выгодна радикализация протестов?

– Радикализация протестов, конечно, выгодна МВД, государству и Лукашенко. Потому что в ответ могут быть ужесточены предпринимаемые меры – с указанием, что их спровоцировали сами протестующие. 

Не исключаю, что будут применены разные виды технические средств – в том числе, вернутся к использованию резиновых пуль. А при нападениях на сотрудников, на технику МВД и внутренних войск действительно может быть применено и боевое оружие.

– На что рассчитывает МВД, объявляя об ответных жестких мерах?

– Возможно, задумка в том, о люди, рассчитывавшие на действительно мирный протест, испугаются и отойдут в сторону. И останутся те, кто настроен решительно, кто рассчитывает на революцию, на вооруженное восстание. Но таких людей будет значительно меньше и с ними будет проще разобраться. Если раньше они терялись среди мирных демонстрантов, то теперь станут видны.

Одних такая ситуация напугает, и они останутся дома. А другие наоборот станут более жесткими и радикальными – но это на руку МВД. В случае если столкновения примут особо острую форму, радикальных протестующих могут объявить террористами. А это позволит применить не только силы МВД, но и спецподразделения других ведомств вроде «Альфы» – вплоть на Минобороны.

Кроме того, столкновения дискредитируют идею мирного протеста. Часть обывателей и так раздражена бесцельными, на их взгляд, гуляниями по улицам. И при возникновении столкновений эти люди будут желать наведения порядка. Даже те, кто не разделяет установок власти, будут становится все более нейтральными и замыкаться у себя на кухне – как это было в советские времена и в Беларуси до событий этого года.
 
Теги: Минск
 
 
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На что рассчитывает МВД, объявляя о готовности применить на протестах боевое оружие, объяснил «Белорусскому партизану» военный эксперт Александр Алесин.
 
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