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«Банк работает на благо нашего государства и народа». Работников банков предупреждают?

13.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СМИ появилась фотография предупреждения, которое якобы получили работники одного из крупных белорусских банков.

Все формулировки в тексте предельно мягкие, но суть ясна — в данный момент позиция одного сотрудника может рассматриваться, как точка зрения всего кредитно-финансового учреждения в целом.

Телеграм-канал Белсат опубликовал фото предупреждения, которое получили работники Белагропромбанка.
 
До сих пор информации о том, что в белорусских банках рассылают такие предупреждения, не было.
 
 
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В СМИ появилась фотография предупреждения, которое якобы получили работники одного из крупных белорусских банков.
 
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