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МВД рассказало о количестве задержанных на "Марше пенсионеров"

13.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За участие в несанкционированном "Марше пенсионеров" и совершение правонарушений в Минске 12 октября было задержано 186 человек, сообщает МВД Беларуси.

Мероприятие началось на площади Независимости возле Красного костела. Собравшися там пенсионеры двинулись по проспекту Независимости до станции метро "Академия наук", где их остановили правоохранители. Для разгона протестующих силовики использовали перцовые баллончики, пиротехнику, светошумовые патроны и слезоточивый газ.

Во время марша были временно закрыты станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук", в городе образовались девятибалльные пробки.
 
Теги: Минск
 
 
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За участие в несанкционированном "Марше пенсионеров" и совершение правонарушений в Минске 12 октября было задержано 186 человек, сообщает МВД Беларуси.
 
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