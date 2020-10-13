Мероприятие началось на площади Независимости возле Красного костела. Собравшися там пенсионеры двинулись по проспекту Независимости до станции метро "Академия наук", где их остановили правоохранители. Для разгона протестующих силовики использовали перцовые баллончики, пиротехнику, светошумовые патроны и слезоточивый газ.





Во время марша были временно закрыты станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук", в городе образовались девятибалльные пробки.



