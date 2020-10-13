«Амкодор» рассматривает вариант размещения производства в Новозыбкове













По его словам, с каждым днем «Амкодор» увеличивает объемы производства.





«Соответственно возникла необходимость в дополнительных площадях, и мы рассматриваем вариант размещения производства в Новозыбкове», - сказал Александр Шакутин.





После осмотра НМЗ он резюмировал, что цеха в хорошем удовлетворительном состоянии и пригодны для производства: «Здесь достаточно большая площадь, более 120 тысяч кв. м. Мы заинтересованы в обширных площадях, поскольку планируем создать производство спецмашин для дорожно-строительной отрасли: автогрейдеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и другие. При полном цикле есть возможность создания 2 000 рабочих мест».





ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в России, в рамках визита делегации ОАО «Амкодор» во главе с председателем совета директоров Александром Шакутиным в Брянскую область состоялась встреча с главой этого российского региона Александром Богомазом. Как сообщилив пресс-службе посольства Беларуси в России, в рамках визита делегации ОАО «Амкодор» во главе с председателем совета директоров Александром Шакутиным в Брянскую область состоялась встреча с главой этого российского региона Александром Богомазом.





На встрече обсуждался вопрос расширения площадей для реализации масштабных проектов в промышленности предприятием «АМКОДОР».



