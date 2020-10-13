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Украина упростила выдачу вида на жительство беларусам

13.10.2020 15:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это нововведение для граждан Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, передает РБК.

Сообщается, что 9 октября Кабинет министров принял постановление № 933, которое упрощает выдачу вида на жительство определенным категориям иностранцев. Теперь граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда.

"Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей", - говорится в сообщении.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, - не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.

В то же время упрощенное оформление не касается граждан Российской Федерации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении срока временного пребывания в стране для IT-специалистов из Беларуси до 180 дней.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова оказать помощь белорусам, которые испытывают давление в своей стране.

 
 
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Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это...
 
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