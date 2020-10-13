Мнение: вопли без кредитов мы не сможем жить разговоры в пользу бедных

Источник материала: Myfin

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Что произошло?

Кредитов не будет до 19 января 2021 года – до этой даты Нацбанк Беларуси продлил мораторий на предоставление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности для банков.

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», – сказано в сообщении регулятора.

В чем причины продления моратория?



– Это абсолютно целенаправленная политика Нацбанка по уменьшению кредитной экспансии. И один из возможных способов ужесточения кредитной политики. Один из самых стандартных из них – поднятие ставки рефинансирования и автоматический рост ставок по предоставлению/изъятию ликвидности.

Необходимость сегодняшнего ужесточения связана с тем, что в стране есть рост инфляционных и девальвационных ожиданий, в августе был резкий взлет спроса на валюту, кроме того, идет изъятие рублевых вкладов из банковской системы.

В прошлом власти реагировали на подобные ситуации всегда стандартно – поднимали ставки. В результате кредиты становились дороже, росли ставки по депозитам, и через некоторое время баланс в целом восстанавливался.

Почему сейчас не так?

– Сейчас проблема в том, что к ставке рефинансирования привязаны различные важные вещи. В том числе льготные кредиты и директивные кредиты, объем которых очень велик и брали их понятно кто. Автоматический рост ставки привел бы к удорожанию ресурсов для этих кредитополучателей. В том числе убыточных предприятий.

Вот этого власти не хотят делать, поэтому и не стали трогать ставку рефинансирования.

Кстати, завтра пройдет очередное заседание Правления Национального банка Беларуси по ставке рефинансирования. Любопытно будет посмотреть, что они сделают… По моему мнению, ничего с ней делать не будут.

Как ничего не стали делать и со ставками постоянно доступных операций. Де-факто, с рыночной точки зрения, ставка рефинансирования занижена, ставка «овердрафта» занижена, и вместо того, чтобы их повысить, сделали просто недоступными этот инструмент.

Итогом уже действовавшего полтора месяца моратория стало то, что банкам и населению стали практически недоступны кредиты. И это не нежелательный побочный эффект происходящего, а как раз именно то, чего добивался своими решениями Нацбанк.

Ждем подрывных спецуказов?

По мнению экспертов, дефицит ликвидности и отсутствие кредитов могут привести к тяжелым последствиям для реального сектора, включая задержки по выплате зарплат . Убыточные госпредприятия остро нуждаются в деньгах. Что делать?

– Неизвестно, как проблема хронически убыточных предприятий будет решаться. Конечно, всем было бы лучше, если бы она не решалась, и их навсегда отлучили бы от денег. Но, к сожалению, это практически невозможно. Как она будет решаться? Вероятно, какими-то засекреченными указами им будут выделяться деньги на сверхльготных условиях. Которые никоим образом не связаны с рыночными ставками и механизмами рефинансирования Нацбанка.

Именно это льготное кредитование, кроме существующего политического фона, перманентно создает угрозу для нашей финансовой сферы, стабильности рубля, экономики в целом, закладывая под нее мину.

Никто не обещал, что будет легко

Отсутствие кредитов больно бьет по населению, и прежде всего – торговле. Проблемы которой тянут за собой шлейф из других отраслей. Чем грозит падение спроса?

– Торговля за три месяца не «ляжет», это очевидно. Если абстрагироваться от нашей ситуации, то в нормальной экономике есть понятие кредитного цикла. Есть времена, когда ставки падают и кредит расширяется, есть времена, когда ставки растут и кредит сокращается. И любым предприятиям – что производственным, что торговым – надо жить в этих реалиях. Ни в одной экономике – рыночной, или полурыночной, как наша, – никто не обещает, что будет легко и кредит всегда будет доступным и дешевым.

Поэтому вопли «без кредитов мы не сможем жить, «ляжем» и закроемся» – разговоры в пользу бедных.

Та же торговля должна это учитывать. Даже в нашей краткосрочной 10-летней истории было несколько циклов сильного роста ставок, в том числе это приводило к сильному росту ставок по кредитам и резкому уменьшению их доступности. И если кто-то заявит «как в такой ситуации можно жить, мы этого не могли предусмотреть», это мягко говоря неправда.

Задача менеджмента в той же торговле справляться с возникшими проблемами кредитования. И в условиях Беларуси, нашей экономической истории – стандартная задача.

Как решение Нацбанка скажется на людях?

– Главное последствие – невозможность взять кредиты. И нельзя сказать, что влияние однозначно – кому-то это пойдет во благо, как ни странно это покажется, кому-то – во вред.

Невозможность брать кредиты для тех, кто имеет стабильный хороший доход и намеревался, к примеру, купить машину, безусловно будет неприятным. Теперь придется отложить покупку. Другой же потеряет доходы, или вовсе работу, – для него отсутствие кредитов в ближайшие три месяца – хорошая новость. Так у него было бы кредитное бремя, которого теперь не будет.

Эта ситуация – элемент кредитного цикла. И если решение Нацбанка приведет к росту ставок по депозитам – это будет во благо тем, кто собрался делать вклады.

Отсутствие кредитов очень индивидуально – одни лишаются возможности ездить на новой машине или жить в другой квартире, другие восклицают: «слава богу, потеряв работу, не влез в долги».

Нацбанк не должен спасать экономику

Что принесет решение Нацбанка о продлении моратория для экономики страны в целом?

– Нацбанк за экономику не отвечает. Он отвечает за денежно-кредитную политику.

Пусть Совмин, Минэкономики, Администрация президента принимают какие-то адекватные решения, чешут голову – как сделать экономике лучше.

У Нацбанка своя сфера ответственности: чтобы не «легла» банковская система, чтобы существовали платежи, по возможности, чтобы рубль был стабильным, а цены росли медленно и предсказуемо. Вот он этим и занимается.

А за проблемы торговли, убыточных предприятий голова должна болеть у кучи других ведомств: как в нынешних политико-экономических условиях не дать «лечь» торговле или «встать» промышленным предприятиям, заморозившим «оборотку» на складах. Которые и так 20 лет «лежат».