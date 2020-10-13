Минтруда: Денежные доходы за сентябрь индексироваться не будут

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за сентябрь 2020 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.





Как поясняется, это связано с тем, что индекс потребительских цен за сентябрь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки (3,8%).

Кроме того, индекс потребительских цен за сентябрь 2020 года не превысил пятипроцентного порога к месяцу повышения бюджета прожиточного минимума (август 2020 года). Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за сентябрь также не подлежат.

Не меняется и установленная 1 января минимальная заработная плата, которая составляет 375 рублей в месяц.

Гражданам, получающим доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями), отмечает Минтруда.