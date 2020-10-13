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Под Витебском нашли тело пропавшего год назад Романа Лазуко
Источник материала: Навiны
По информации пресс-службы МВД, 20-летний житель Витебска Роман Лазуко пропал в ноябре 2019 года, когда ушел из дома.
О его местонахождении ничего
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что останки принадлежат пропавшему Роману Лазуко. Причину его смерти пока не установили.
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По информации пресс-службы МВД, 20-летний житель Витебска Роман Лазуко пропал в ноябре 2019 года, когда ушел из дома.
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