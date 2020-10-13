Под Витебском нашли тело пропавшего год назад Романа Лазуко

По информации пресс-службы МВД, 20-летний житель Витебска Роман Лазуко пропал в ноябре 2019 года, когда ушел из дома.



Источник: vitbichi.by

О его местонахождении ничего не было известно до 9 октября. В этот день грибник нашел скелетированный труп возле деревни Поляи Витебского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что останки принадлежат пропавшему Роману Лазуко. Причину его смерти пока не установили.