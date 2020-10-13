"Хочу быть самой известной в мире": Меган Маркл шокировала пиарщиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл шокировала публику: герцогиня поручила своим пиарщикам сделать из нее самую известную персону во всем мире.

Жена младшего внука королевы Британии не раз признавалась, что хочет уйти в тень и не мелькать в заголовках мировых таблоидов. Экс-актриса заявила, что хочет заниматься лишь семьей и благотворительностью. Но только действия Маркл явно противоречат ее высказываниям.

Недавно писательница леди Колин Кэмпбелл решила разоблачить Меган Маркл в эфире подкаста BBC: автор рассказала о том, что экс-актриса давно положила глаз на мировое господство.

"Я узнала о том, что еще в прошлом году Меган делала все, что ей было запрещено по королевскому протоколу. Она принимала участие в коммерческих предприятиях и приказывала своим агентам сделать из нее самую известную персону в мире. Они были просто в шоке", – отметила Кэмпбелл.

Судя по всему, принц Гарри поддержал очередную прихоть благоверной, после чего случился скандальный "Мегзит" и окончательный переезд пары подальше от королевской бабушки, в Калифорнию.

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