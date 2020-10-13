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МВД огласило число задержанных в день Марша пенсионеров
13.10.2020 16:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
12 октября, по официальным данным, в Беларуси во время уличных акций были задержаны 186 человек.
Всего по стране МВД зафиксировано 22 протестные акции, сообщили
«Сотрудники милиции в целях пресечения противоправных действий и восстановления дорожного движения, в частности в Минске, были вынуждены использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты", - констатировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По словам Чемодановой, митинги в регионах «имели краткосрочный характер и проводились мелкими группами граждан».
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12 октября, по официальным данным, в Беларуси во время уличных акций были задержаны 186 человек.
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