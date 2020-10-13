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МВД огласило число задержанных в день Марша пенсионеров

13.10.2020 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

12 октября, по официальным данным, в Беларуси во время уличных акций были задержаны 186 человек.

Всего по стране МВД зафиксировано 22 протестные акции, сообщили Белта в МВД. Больше всего участников было в Минске, однако их число, как утверждает МВД, не превышало тысячи человек. Всего же по стране на улицы вышли около полутора тысяч человек.

«Сотрудники милиции в целях пресечения противоправных действий и восстановления дорожного движения, в частности в Минске, были вынуждены использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты", - констатировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, митинги  в регионах «имели краткосрочный характер и проводились мелкими группами граждан».

 
Теги: Минск
 
 
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12 октября, по официальным данным, в Беларуси во время уличных акций были задержаны 186 человек.
 
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