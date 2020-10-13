Больше 1100 работников БелЖД требовали отставку Лукашенко и новые выборы. Что им ответили власти

Источник материала: Tut.by

Работники Белорусской железной дороги, которые ранее написали коллективное письмо в том числе в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком, получили ответы от чиновников. Напомним, в обращении, под которым подписалось почти 1150 человек, говорилось, что они считают прошедшие президентские выборы сфальсифицированными, выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам.



Снимок носит иллюстративный характер

Работники некоторых других предприятий также писали коллективные письма властям. Если у вас есть информация по ответам на эти обращения, а также вы располагаете информацией по работе предприятий (выходят ли работники из официальных профсоюзов, вступают ли в независимые, есть ли стачкомы и так далее), то пишите нам на e-mail: bobkov@tutby.com, в телеграм @Bobkov_tut , в фейсбук .

Что ответило работникам руководство БелЖД

Руководство БелЖД ссылается в ответе на Конституцию: «народ осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией». «Участвуя выборах, граждане выражают политическую волю по формированию органов власти, в том числе по выбору президента», — написано в ответе. В письме также говорится, что обращения о нарушении законодательства о выборах нужно подавать в ЦИК.

В БелЖД заявили, что большинство вопросов, которые в обращении, не входят в компетенцию железной дороги, так как не связаны с трудовыми отношениями.

— Руководство Белорусской железной дороги ценит профессионализм и трудовые качества каждого работника отрасли, готово рассмотреть и по возможности решить любые поставленные опросы, касающиеся трудовой деятельности.

Тем временем как минимум несколько работников БелЖД, которые подписывали коллективное обращение, опасаются, что могут из-за этого потерять работу. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Если вы работаете на БелЖД, были одним из подписавшихся под коллективным обращением и, возможно, столкнулись из-за этого с давлением, то напишите нам.

Профсоюз: «Осуждаем любое давление и насилие на выражение своего мнения каждым членом профсоюза»

Коллективное письмо от работников БелЖД также направили в Белорусский профсоюз работников транспорта и коммуникаций. В профсоюзе сослались на свое августовское публичное заявление , в котором они обратились к работникам правоохранительных органов «с требованием прекратить насилие над участниками мирных протестов, обеспечить их безопасность, а также освободить незаконно задержанных граждан». Тогда же профсоюз обратился и к руководителям организаций отрасли, чтобы те не применяли дисциплинарные взыскания и не увольняли работников, которые принимали участие в мирных акциях протеста. «Мы решительно осуждаем любое давление и насилие на выражение своего мнения каждым членом профсоюза», — говорилось в обращении профсоюза.

В профсоюзе уточнили, что решение требований работников БелЖД по выборам (проведению новых. — Прим. ред.) не входит в их компетенцию.

«В части аннулирования официальных результатов президентских выборов 9 августа 2020 года и проведения новых президентских выборов с образованием новых избирательных участков при участии независимых и международных наблюдателей компетентными органами для изучения и принятия принятия необходимых мер являются Конституционный суд, Генеральная прокуратура», — написано в ответе профсоюза.

По поводу требования освободить всех задержанных на мирных акциях, политзаключенных, а также прекращения в отношении низ всех административных и уголовных процессов, привлечения к ответственности виновных в незаконных задержаниях и применении физической силы к мирным протестующим в профсоюзе ответили: «Считаем, что по каждому индивидуальному случаю необходимо провести объективную, всестороннюю проверку посредствам подачи заявления в Генеральную прокуратуру пострадавшим (его официальным представителем) от превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Профсоюз в данном случае готов оказать правовую поддержку членам профсоюза (членам их семей) по заявительному принципу в составлении процессуальных документов в Генеральную прокуратуру».

При этом в профсоюзе заявили, что готовы оказывать работникам помощь — юридическую, материальную, психологическую.

«При наличии информации в ваших трудовых коллективах о нахождении ваших коллег (членов их семей) в местах временного содержания или причинения им насилия (телесных повреждение) в период задержания и нахождения в данных местах, просим сообщать данную информацию в профсоюз для возможности оказания данным лицам своевременной юридической, матриальной и психологической помощи».

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Что (не) ответило правительство и другие госорганы

Подписавшиеся рассчитывали на ответ по существу со стороны правительства. Но Совмин перенаправил обращение в министерство транспорта и коммуникаций, а ведомство в свою очередь сослалось на ответ руководства БелЖД.

Верховный суд ответил, что является высшим судебным органом, который среди прочего занимается надзором за судами общей юрисдикции. Проще говоря, нет для рассмотрения решения суда первой инстанции.

Миноблисполком не стал рассматривать обращение по существу, так как вопросы не относятся к его компетенции.

О чем просили работники БелЖД власти

Подписавшиеся под обращением работники БелЖД заявляли, что обеспокоены происходящим в стране после президентских выборов. «Нам с болью и сожалением приходится наблюдать за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших как принимавших участие в уличных мирных акциях протеста, так и случайных прохожих, автомобилистов».

Работники БелЖД считают неприемлемым применение силы со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам. Также они высказались на тему прошедших президентских выборов:

— Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа и официальные цифры, озвученные ЦИК.

Подписавшие письмо просили:

отставки Александра Лукашенко;

отставки ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной;

признать президентские выборы сфальсифицированными и недействительными;

привлечение к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах;

провести новые честные выборы с прозрачным и понятным подсчетом голосов;

прекратить применение силы и оружия со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также незаконные аресты и задержания;

освободить политзаключенных.

Напомним, ранее с подобными требованиями выступали работники некоторых крупных промышленных предприятий.

Работники БелЖД просили власти «прекратить давление на тех членов избирательной комиссии и наблюдателей, которые честно исполняли свои обязанности». Также подписавшиеся выступают за то, чтобы власти компенсировали материальный и моральный ущерб участникам мирных акций и автомобилистам, которые пострадали от действий силовиков. Еще одна просьба — не оказывать давление на подписавших письмо, а руководство БелЖД — выступить с комментарием по политической обстановке в стране и «вести конструктивный диалог с работниками предприятия».

Ранее работники БелЖД неоднократно выходили в Минске на акции солидарности.

«Я и мои коллеги массово выходим из профсоюза. Участвуем в акции „цепь солидарности“ против насилия. Мы за честные выборы, свободу слова и мирные акции протеста», — рассказывал ранее один из работников БелЖД.