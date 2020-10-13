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Власти не знают, как штрафовать минчан за неправильную сортировку мусора
Источник материала: Onliner
С 1 сентября сортировка мусора стала обязанностью белорусов. В этот день
— Нигде четко не прописана ответственность за неправильный сбор отходов, не ясно, по какой статье можно к ней привлечь, — отмечает она. — Да и как это осуществить на практике? Поставить работника ЖКХ к каждому контейнеру, чтобы он контролировал процесс? Более того, одной контейнерной площадкой могут пользоваться жители нескольких домов, а также работники организаций, арендующих помещения на первых этажах в жилом здании. Как идентифицировать недобросовестных потребителей?
По мнению специалиста, первоочередная задача не внедрение системы контроля, а создание необходимых условий для раздельного сбора вторсырья.
35 л, крышка отсутствует, нержавеющая сталь, цвет: желтый/зеленый/красный/синий
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С 1 сентября сортировка мусора стала обязанностью белорусов. В этот день вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами», в...
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