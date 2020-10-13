Власти не знают, как штрафовать минчан за неправильную сортировку мусора

Источник материала: Onliner

С 1 сентября сортировка мусора стала обязанностью белорусов. В этот день вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами», в котором говорится, что пластик, бумага, стекло и остальные отходы должны вывозиться с контейнерных площадок разными мусоровозами. Если потребитель выбросил отходы не в тот контейнер — в теории, он может быть оштрафован. Но на практике — не может, потому что в законе не предусмотрены меры ответственности, а у коммунальных служб нет способов отследить людей, которые неправильно сортируют мусор. Об этом агентству « Минск-Новости» рассказала заместитель генерального директора МГЖХ Анастасия Воробьева.

— Нигде четко не прописана ответственность за неправильный сбор отходов, не ясно, по какой статье можно к ней привлечь, — отмечает она. — Да и как это осуществить на практике? Поставить работника ЖКХ к каждому контейнеру, чтобы он контролировал процесс? Более того, одной контейнерной площадкой могут пользоваться жители нескольких домов, а также работники организаций, арендующих помещения на первых этажах в жилом здании. Как идентифицировать недобросовестных потребителей?

По мнению специалиста, первоочередная задача не внедрение системы контроля, а создание необходимых условий для раздельного сбора вторсырья.