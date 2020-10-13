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Минчане заказали кроссовки, а получили мышиный туалет

13.10.2020 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычную покупку совершила семья из Минска. На популярном сайте родители заказали кроссовки ребенку в садик. Получили. Вечером решили примерить и не обрадовались. Внутри коробки — погрызенная бумага и помет в кроссовке. Мыши почему-то не было. Сегодня курьер должен забрать мышиный туалет — покупатели неделю брезгливо держали его на балконе.

— Напрямую оперативно с Wildberries невозможно связаться по телефону, только заявка на возврат, чат-боты и мессенджеры. Нам с этой фигней в коробке жить, пока не заберут. Потому что на рассмотрение заявки — 5 дней! А если в ней еще сидела какая-то живность? — злится покупатель.







 
Теги: Минск
 
 
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Необычную покупку совершила семья из Минска. На популярном сайте родители заказали кроссовки ребенку в садик. Получили. Вечером решили примерить и не...
 
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