Минчане заказали кроссовки, а получили мышиный туалет

Источник материала: Onliner

Необычную покупку совершила семья из Минска. На популярном сайте родители заказали кроссовки ребенку в садик. Получили. Вечером решили примерить и не обрадовались. Внутри коробки — погрызенная бумага и помет в кроссовке. Мыши почему-то не было. Сегодня курьер должен забрать мышиный туалет — покупатели неделю брезгливо держали его на балконе.

— Напрямую оперативно с Wildberries невозможно связаться по телефону, только заявка на возврат, чат-боты и мессенджеры. Нам с этой фигней в коробке жить, пока не заберут. Потому что на рассмотрение заявки — 5 дней! А если в ней еще сидела какая-то живность? — злится покупатель.













