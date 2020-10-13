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Посмотрите на iPhone 12 и iPhone 12 Pro за несколько часов до анонса

13.10.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известнейший инсайдер Эван Бласс показал новую линейку смартфонов iPhone 12 за несколько часов до их презентации на качественных изображениях. Об этом он сообщил в Twitter.

Бласс показал iPhone 12 mini, iPhone 12 и iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в разных цветах корпуса. 

Так, iPhone 12 mini (5,4 дюйма) будет доступен в черном, синем, зеленом, красном и белом цветах. Основная камера, как и предполагалось — сдвоенная, на месте и вырез под систему фронтальных датчиков Face ID.


Дизайн iPhone 12 mini и iPhone 12

Обычный iPhone 12 (6,1 дюйма) также выйдет купить в черном, синем, зеленом, красном и белом. Визуальных отличий, судя по изображениям, между девайсами практически нет.

Старший iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) появится в продаже в четырех расцветках: белой, золотой, графитовой и голубой (Navy Blue). Этот гаджет комплектуется уже тремя основными фотомодулями и датчиком LiDAR.


Дизайн iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Увеличенный iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма), по сути, внешне ничем не отличается от Pro-смартфона с экраном на 6,1 дюйма. 

А еще инсайдер продемонстрировал колонку HomePod mini в черном и белом цветах.


Напомним: официальная презентация состоится сегодня, 13 октября, в 20.00 по минскому времени. О том, что ожидать от новых смартфонов Apple, мы недавно подробно рассказывали в отдельном материале.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple:

 
 
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Бласс показал iPhone 12 mini, iPhone 12 и iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в разных цветах корпуса.
 
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