«Ничего у государства не просим». Как пенсионерка выращивает помидоры в огромных теплицах

Источник материала: Tut.by

В этом году мы много писали о людях, которые выращивают виноград , грибы , экзотические фрукты , цветы и другие растения в удовольствие. Но есть в стране немало и тех — а в основном это пенсионеры — кому работа на земле не столько приносит радость, сколько помогает прокормить семью. Сегодня мы расскажем об одной из таких огородниц — замечательной женщине Айше Ибрагимовне. И она, кстати, по итогам нашего конкурса «Мои помидоры» вырастила самый большой томат в стране.



Фото предоставила Айша Ибрагимовна

«Тихо работаем, ничего у государства не просим»

Айше Ибрагимовне — 69 лет. Живет она недалеко от города Ивье, в своем доме с 15 сотками земли. На участке она выращивает помидоры, редис и лук. Томаты здесь растут в двух теплицах, 10×10 метров и 10×30 метров. Урожай в меньшей теплице выращивают для себя, в большей — на продажу.

— Огородничеством занимаюсь с молодости. По национальности я татарка, а у татар принято заниматься огородничеством. У нас тут целое поселение — 620 лет живем в этом месте, мечеть есть рядом.

Женщина говорит, что все татары здесь занимаются огородничеством, и у каждого есть теплица. Сложа руки никто не сидит, все с детства привыкли работать в огороде.

— Когда сюда приезжал Лукашенко, говорил: «У вас здесь рай! Вы как на курорте живете». Но какой рай? Работать надо, чтоб этот рай был! Это же не юг, где все само растет!

По словам пенсионерки, здесь все трудятся на земле, потому что работы нет. А работа в теплице позволяет получать хоть какую-то прибыль.

— Здесь даже молодым специалистам, которые закончили институты, негде работать совершенно. У нас посокращали и заводы, и даже хлебозавод, даже РАЙПО уже сократили, и роддом перенесли по районам. Вот и сидим и тихо работаем, ничего у государства не просим.

Айше Ибрагимовне на грядках помогают зять, дочка, внучка. Как признается женщина, одна она бы не справилась. А с урожаем — уже веселее, прибавка к пенсии получается.



Фото предоставила Айша Ибрагимовна

Праздник помидора и плод весом 1 кг 300 г

Айша Ибрагимовна говорит, что в Ивье ежегодно проходит праздник помидора, на котором в прошлом году с томатом весом 980 г она стала победительницей. В этом году женщина вырастила плод весом 1 кг 300 г. Долго держала его в теплице, не срывала — надеялась в этом году снова занять первое место. Но из-за короновируса конкурс отменили. Зато Айша Ибрагимовна победила в конкурсе на REALTY.TUT.BY в номинации «Самый большой плод».



Фото предоставила Айша Ибрагимовна

— Такой крупный плод — это сорт Малиновый. Он голландский, семена покупали в Польше. Очень вкусный сорт, нежный, мягкий. Его у нас в семье все любят. Мы эти помидоры в основном едим свежими. Еще я из них делаю сок и кетчуп.

По словам женщины, голландские семена — лучше наших. Они более устойчивы к болезням, урожай получается более богатый. Помидоры на продажу женщина выращивает всегда из голландских семян. Для себя же покупает разные — экспериментирует, выращивает томаты разнообразных цветов и размеров.

«Экзотические» сорта сажаю для себя, мне самой интересно"

Айша Ибрагимовна выращивает помидоры необычных цветов. Например, это сорта Де Барао, Ччерри, Пинк Парадайз и многие другие.

— Хочу, чтобы разноцветные были. Чтобы когда в баночку их положишь, красиво было. И желтенькую положишь, и лимонную, и апельсиновую, и черненькую, и красненькую, и розовую. Были у меня помидоры, как крашеное яйцо — яркие бордовые с желтенькими полосочками. Такие «экзотические» сорта сажаю для себя, мне самой интересно.

Женщина рассказывает, что помидоры необычных цветов выращивает и для подруг. Они сюда приезжают, им всегда интересно посмотреть на такие плоды.

Чтобы вырастить помидоры, никаких премудростей у нее нет. Капельный полив, немного подкормки по весне, средства от фитофторы и вредителей — вот и весь уход.

— Химии стараюсь использовать поменьше. В основном использую народные средства: опрыскиваю помидоры растворами с йодом, борной кислотой, молочной сывороткой. А так — лишь бы помидорам воды хватало.