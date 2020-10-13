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Павел Дуров раскрыл секреты своей молодости. Но теперь над ним смеется весь интернет
Источник материала: Tut.by
Павел Дуров, ставший известным как основатель социальной сети «ВКонтакте», недавно
Что советует Дуров
Советы, которые дал предприниматель, довольно банальны: избегать употребления алкоголя, много спать, не переедать (в том числе не есть мясо), снизить уровень стресса, тренироваться, жить одному. Последнее Дуров объяснил, что таким образом никто не сможет повлиять на ваши бытовые привычки.
Рекомендации Дуров приурочил к своему 36-летию: день рождения у программиста был 10 октября. Отчасти и это стало причиной шуток. Некоторые пользователи иронизировали, что в 36 выглядеть молодо довольно просто.
Как отреагировали в интернете
Бóльшая часть подколов, конечно, вызвана миллиардным состоянием предпринимателя. С этим трудно не согласиться: с деньгами легче выглядеть хорошо, чем без них.
Нет, ну правда.
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