Павел Дуров раскрыл секреты своей молодости. Но теперь над ним смеется весь интернет

Источник материала: Tut.by

Павел Дуров, ставший известным как основатель социальной сети «ВКонтакте», недавно опубликовал в своем телеграм-канале советы, как сохранить молодость. И хоть рекомендации бизнесмена вполне разумны, пользователи интернета не восприняли их всерьез, начав шутить по этому поводу.



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Что советует Дуров

Советы, которые дал предприниматель, довольно банальны: избегать употребления алкоголя, много спать, не переедать (в том числе не есть мясо), снизить уровень стресса, тренироваться, жить одному. Последнее Дуров объяснил, что таким образом никто не сможет повлиять на ваши бытовые привычки.

Рекомендации Дуров приурочил к своему 36-летию: день рождения у программиста был 10 октября. Отчасти и это стало причиной шуток. Некоторые пользователи иронизировали, что в 36 выглядеть молодо довольно просто.

Как отреагировали в интернете

Бóльшая часть подколов, конечно, вызвана миллиардным состоянием предпринимателя. С этим трудно не согласиться: с деньгами легче выглядеть хорошо, чем без них.

Павел Дуров дал советы о том, как сохранить молодость:

1. Быть богатым.

2. Жить не в России. — Тот самый Мартин (@martin_camera) October 11, 2020

Нет, ну правда.