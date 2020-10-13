Левченко остается под арестом. Суд отклонил апелляцию

Источник материала: Tut.by

Минский городской суд отклонил 13 октября апелляционную жалобу по административному делу баскетболистки Елены Левченко. Срок ареста спортсменки заканчивается утром 15 октября.



Фото: fiba.com

Адвокат баскетболистки отмечал, что по фотографиям, предоставленным в суде, невозможно определить, что Елена действительно принимала участие в акции. Также он акцентировал внимание на неправильно указанном времени задержания, отказе судьи допросить свидетеля и том факте, что его не сразу допустили к Левченко.

На рассмотрении жалобы присутствовал ряд известных спортсменов, включая Егора Мещерякова, Ивана Ганина, Константина Яковлева, Степана Попова. Зал был практически заполнен.

Напомним, что Левченко была задержана 30 сентября и арестована на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Она — в числе 830 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.