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23-летний белорус вошел тройку самых богатых русскоязычных пользователей TikTok по версии Forbes

13.10.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоговорящих пользователей TikTok. Третье место в нем занял 23-летний белорус Алексей Савко.



Для составления рейтинга были проанализированы профили 50 популярных пользователей TikTok. Издание посчитало, какой доход им принесли рекламодатели и музыкальные лейблы с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

В список не попали блогеры и знаменитости, которые стали популярны благодаря другим платформам, например, певица Клава Кока, блогеры Катя Адушкина и Марьяна Ро.

Первое место занял 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, он заработал в соцсети 10,47 миллиона российских рублей.

У Рахима Абрамова 9,5 миллиона подписчиков в соцсети и самая высокая доходность в русскоговорящем сегменте. На втором месте — 21-летняя Дина Саева из Таджикистана с 16,4 миллиона подписчиков, деятельность в TikTok принесла ей 4,93 миллиона рублей. На третьем месте оказался 23-летний Алексей Савко из Беларуси с 6,5 миллиона подписчиков. Его доход составил 4,81 миллиона российских рублей.

Уроженец белорусской деревни Пархимовцы Алексей Савко, которого Forbes в 2019 году включил число самых перспективных молодых звезд новых медиа, в детстве страдал от насмешек из-за невысокого роста - 136 см. Сначала он переживал, но вскоре понял, что на интересе к собственной персоне можно заработать. Савко пробовал себя в спорте и киноиндустрии, пока не нащупал золотую жилу, заведя аккаунт в TikTok — мобильной видеоплатформе с короткими музыкальными и юмористическими роликами. Сценки с шутками на тему роста за полтора года принесли блогеру 4,4 млн подписчиков и, по оценке Forbes, более 500 000 долларов выручки. С увеличением аудитории подписчиков до 6,5 млн, открыли для Алексея новые финансовые горизонты.
 
 
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Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоговорящих пользователей TikTok. Третье место в нем занял 23-летний белорус Алексей Савко.
 
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