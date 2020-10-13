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Тихановская начинает атаковать Лукашенко: озвучен ультиматум
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, на следующий день в стране начнется всеобщая забастовка и тотальное блокирование городской инфраструктуры протестующими.
Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Тихановская в Telegram-канале.
Она объявила три требования, которые должны быть выполнены за 13 дней: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью прекратиться, а все политзаключенные должны быть освобождены.
"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться", - заявила Тихановская
Она отметила, что все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.
Тихановская также призвала чиновников за это время определиться – с кем они, с Лукашенко или с народом.
Обращает на себя внимание, что несколькими днями ранее состоялся разговор Светланы Тихановской с мужем Сергеем. Арестованный блогер посоветовал жене действовать жестче. Ультиматум это, видимо, и есть жестче.
Кроме того, уже доподлинно известно, что про "жестче" Тихановский заявил после встречи политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Это можно считать ответом на вопрос, удалось ли Лукашенко договориться с теми, кого он держит за решеткой.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, на следующий день в стране...
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