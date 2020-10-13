ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская начинает атаковать Лукашенко: озвучен ультиматум

13.10.2020 16:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, на следующий день в стране начнется всеобщая забастовка и тотальное блокирование городской инфраструктуры протестующими.

Тихановская начинает атаковать Лукашенко: озвучен ультиматум
Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Тихановская в Telegram-канале.

Она объявила три требования, которые должны быть выполнены за 13 дней: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью прекратиться, а все политзаключенные должны быть освобождены.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться", - заявила Тихановская

Она отметила, что все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Тихановская также призвала чиновников за это время определиться – с кем они, с Лукашенко или с народом.

Обращает на себя внимание, что несколькими днями ранее состоялся разговор Светланы Тихановской с мужем Сергеем. Арестованный блогер посоветовал жене действовать жестче. Ультиматум это, видимо, и есть жестче. 

Кроме того, уже доподлинно известно, что про "жестче" Тихановский заявил после встречи политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Это можно считать ответом на вопрос, удалось ли Лукашенко договориться с теми, кого он держит за решеткой. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, на следующий день в стране...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси цены на промышленные товары в сентябре выросли на 1,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика