Тихановская начинает атаковать Лукашенко: озвучен ультиматум

Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Тихановская в Telegram-канале.





Она объявила три требования, которые должны быть выполнены за 13 дней: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью прекратиться, а все политзаключенные должны быть освобождены.





"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться", - заявила Тихановская





Она отметила, что все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.





Тихановская также призвала чиновников за это время определиться – с кем они, с Лукашенко или с народом.

Обращает на себя внимание, что несколькими днями ранее состоялся разговор Светланы Тихановской с мужем Сергеем. Арестованный блогер посоветовал жене действовать жестче. Ультиматум это, видимо, и есть жестче.





Кроме того, уже доподлинно известно, что про "жестче" Тихановский заявил после встречи политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Это можно считать ответом на вопрос, удалось ли Лукашенко договориться с теми, кого он держит за решеткой.