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Есть вопросы: Что не так с видео про забрасывание РУВД «коктейлями Молотова»

13.10.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В телеграм-канале МВД появилась новость о том, что сегодня ночью, около 5 часов, во двор Советского РУВД Минска неизвестные забросили три "коктейля Молотова". Инцидент случился очень "вовремя" -- сразу после того, как представители милиции заявили о радикализации протестов. Но настороило не только это.

Есть вопросы: Что не так с видео про забрасывание РУВД «коктейлями Молотова»
Согласно сообщению, один "коктейль" попал прямиком в служебный автомобиль, но милиционеры мгновенно его потушили. Новость сопровождается видео, которое вызвало у зрителей много вопросов и сомнений по поводу того, откуда бросали коктейли Молотова и сколько их было.

Вот видео МВД:



Антон Мотолько в своем телеграм-канале пишет:

«Если посмотреть на план РУВД со спутника, то видно, что до дороги, откуда можно так бросить бутылку — 27 метров. Кроме того, бутылку надо бросить высоко, т.к. надо перебросить еще постройку. Если проследить траекторию, видно, что брошено из-за УАЗика, а не из-за забора. Т.е. — с территории РУВД.





Также Мотолько опубликовал мнение анонимного бывшего сотрудника райуправления: «Раньше работал в Советском РУВД, как только увидел этот видос, понял что это дичь. Бросили сто процентов с территории. Плюс дежурный ну никак не мог с момента поджога уже через 6 сек бежать с огнетушителем. Пока среагируешь, пока огнетушитель возьмешь… 6 сек ты будешь только бежать от двери с дежурки до двери РУВД. Спектакль рассчитан на то, чтобы показывать омоновцам, что вы не бабушек бьете, а злостных бандитов».

«Еврорадио» тоже обнаружило нестыковки в этой истории:




«Мы разложили по кадрам видео, которое опубликовал МВД. Если посмотреть панорамы, с той стороны, откуда летит «коктейль Молотова», территория РУВД ограждена высокой оградой с колючей проволокой. Если бы бутылку бросили из-за нее, она должна была бы лететь выше и под более острым углом. А она летит прямо над крышей припаркованной рядом машины, и в начале траектория восходящая.

Еще в начале видео видны какие-то вспышки, которые отражаются от автобуса. Скорее всего в это время кто-то пытается зажечь бутылку с горючей смесью. Если бы «коктейль» был брошен из-за ограждения, мы бы не видели этих вспышек. Такое ощущение, что «коктейль Молотова» прилетел в автобус не снаружи, а с территории отделения милиции».
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Экс-следователь в СК Беларуси Евгений Юшкевич добавил некоторые подробности в эту историю и опубликовал фото, на котором отметил точку, откуда, как он полагает, могли бросить «коктейль»: «Не забываем — сейчас возле всех РУВД 24 часа в сутки на улице дежурят люди с автоматами, все очень сил о охраняется».
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В телеграм-канале МВД появилась новость о том, что сегодня ночью, около 5 часов, во двор Советского РУВД Минска неизвестные забросили три "коктейля Молотова"....
 
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