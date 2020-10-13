|
Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера Сочи
Источник материала: Партизан
Сочи отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского. Накануне Леопарды разгромно уступили Авангарду (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Сменщиком белорусского специалиста станет Евгений Ставровский, который в прошлом руководил Северсталью.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Егор Башкатов, сообщает
Отметим, Андриевский отказался отвечать на вопрос об уходе из команды и попросил обратиться к руководству.
Генеральный директор Леопардов Сергей Воропаев не стал комментировать ситуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сочи отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского. Накануне Леопарды разгромно уступили Авангарду (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)