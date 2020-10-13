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Белорус Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера Сочи

13.10.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сочи отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского. Накануне Леопарды разгромно уступили Авангарду (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сменщиком белорусского специалиста станет Евгений Ставровский, который в прошлом руководил Северсталью.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Егор Башкатов, сообщает РИА Новости.

Отметим, Андриевский отказался отвечать на вопрос об уходе из команды и попросил обратиться к руководству.

Генеральный директор Леопардов Сергей Воропаев не стал комментировать ситуацию.
 
 
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Сочи отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского. Накануне Леопарды разгромно уступили Авангарду (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
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