ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабарико: Никаких договоренностей в ходе встречи Лукашенко не было

13.10.2020 16:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Виктор Бабарико не считает встречу с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом. Диалог, по его мнению, возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения.

Об этом он сообщил своим адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому, передает tut.by.

Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО.

Кроме того, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто.

«Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что «мы помним обо всех других политических заключенных», и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась», — говорят защитники экс-банкира.

Относительно того, что озвучивается Юрием Воскресенским в СМИ, Виктор Бабарико заявляет, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени. Кроме того, господин Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский — не уполномоченное лицо.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Бабарико не считает встречу с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом. Диалог, по его мнению, возможен, но при определенных условиях, первое из которых —...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОПЕК ожидает падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 млн б/с
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика