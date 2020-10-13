МВФ улучшил прогноз падения ВВП Беларуси в 2020 году

Источник материала: АФН

Международный валютный фонд улучшил прогноз падения экономики Беларуси в 2020 году. Новая оценка ситуации в экономике страны опубликована в обновленном прогнозе МВФ World Economic Outlook.

Ранее МВФ прочил экономике Беларуси падение на 6% в 2020 году. Вместе тем, фонд ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2021 году с 3,5% до 2,2%.

По оценкам экспертов фонда, уровень инфляции в Беларуси в 2020 и 2021 году не превысит 5,1%, хотя ранее МВФ прочил инфляцию в 5,6%.