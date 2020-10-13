ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси цены на промышленные товары в сентябре выросли на 1,3%

13.10.2020 16:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2020 года выросли на 1,3% по сравнению с августом. С начала года цены выросли на 6,6%, сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

Цена на инвестиционные товары в сентябре выросли 0,5% к августу и 6,0% с начала года, на промежуточные товары – соответственно на 2,0% и 7,8%, потребительские товары – на 0,1% и 2,9%.

Цены на сельхозпродукцию в сентябре 2020 гола выросли на 0,7% к августу и на 3,5% с начала года. Цены на продукцию растениеводства выросли соответственно на 1,8% и 2,3%, животноводства – на 0,4% и 3,8%.

Цены в строительстве в сентябре 2020 года выросли на 1,2% с августом 2020 года, с начала года – на 11,4%. Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 0,1% и 7,5% соответственно, тарифы на машины и оборудование – на 2,3% и 12,7%, на прочие работы и затраты – на 2,3% и 19,7%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2020 г. подорожали на 0,8% к августу и на 10,9% с начала года.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре не изменились, но с начала года выросли на 1,0%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2020 года выросли на 1,3% по сравнению с августом. С начала года цены выросли на 6,6%, сообщил Национальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Левченко остается под арестом. Суд отклонил апелляцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика