На первом энергоблоке БелАЭС запустили ядерную реакцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ядерную реакцию запустили на первом энергоблоке БелАЭС . Реактор вывели на минимальную мощность. На этом этапе специалисты могут безопасно проводить необходимые измерения и проверять работу установки, передает «МИР 24».

Всего проведут более 50 исследований, прежде чем на станции перейдут к следующему этапу – энергетическому пуску. «Энергетический этап – очень важный этап в проекте по сооружению БелАЭС. Будут произведены первые киловатт-часы на первом энергоблоке. Начнет функционировать реакторная установка. После энергетического пуска мы сможем перейти к следующему этапу опытно-промышленной эксплуатации», – пояснила пресс-секретарь Министерства энергетики Беларуси Ольга Козлович. Пробный пуск и выработка первых киловатт-часов запланированы в ноябре.