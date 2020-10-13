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На первом энергоблоке БелАЭС запустили ядерную реакцию
13.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всего проведут более 50 исследований, прежде чем на станции перейдут к следующему этапу – энергетическому пуску. «Энергетический этап – очень важный этап в проекте по сооружению БелАЭС. Будут произведены первые киловатт-часы на первом энергоблоке. Начнет функционировать реакторная установка. После энергетического пуска мы сможем перейти к следующему этапу опытно-промышленной эксплуатации», – пояснила пресс-секретарь Министерства энергетики Беларуси Ольга Козлович. Пробный пуск и выработка первых киловатт-часов запланированы в ноябре.
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Реактор вывели на минимальную мощность. На этом этапе специалисты могут безопасно проводить необходимые измерения и проверять работу установки.
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