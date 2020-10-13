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МВФ: экономика Беларуси сократится на 3%
Источник материала: Myfin
В отчете указывается, что прогноз для Беларуси был подготовлен до президентских выборов 9 августа.
Оценка МВФ теперь близка к
Что в итоге?
МВФ прогнозирует инфляцию в Беларуси в 2020 и 2021 годах на уровне 5,1%. Пока, в сентябре, годовая инфляция в стране составляет 6,1%.
Дефицит баланса текущего счета оценивается в 2020 году в 3,3% ВВП, а в следующем году – в 2,2% ВВП. Безработица, по оценке МВФ, в 2020 году составит 1,4%, а в следующем – 1,1%.
МВФ прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4,1%, Польши – на 3,6%, Украины – на 7,2%, Латвии – на 6%, Литвы – на 1,8%. В 2021 году, по оценке МВФ, экономика Литвы вырастет на 4,1%, Латвии – на 5,2%, России – на 2,8%, Польши – на 4,6%, Украины – на 3%.
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