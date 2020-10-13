Главный идеолог Гродненщины меняет старый флаг на новый… трехметровый

Во время революции белорусская власть совершает всё более странные поступки. 13 октября идеологи из Гродно решили срочно заменить прежний госфлаг в кабинете своего начальства на новый — более высокий и достойный. Зачем это им и о чём это говорит нам?





13 октября на сайте госзакупок появился тендер на приобретение интерьерного госфлага с древком для Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Причем, новый флаг нужен срочно: заявки принимают до пятницы. На поставку дают одну неделю.

Из разговора с представителем заказчика мы выяснили, что «кабинетный красивый флаг» нужен начальству, потому что старый «не такой представительный, так сказать». Требования к полотнищу — метр на два; к металлическому древку — от 2,4 до 3 метров.

Во время революции, когда за бчб-символику сажают, а возросшее засилие красно-зеленых флагов должно ассоциироваться с несгибаемостью политического режима, когда идет борьба идей и ценностей (свобода и справедливость против застабильности и насилия), покупка идеологами нового госфлага своему начальству вызывает вопрос. В чем реальная необходимость?

Посчитаем деньги

Кажется, в вопросах покупки флагов идеологи из Гродно проявляют расточительность.

Из бюджета на новый флаг выделено 260 рублей: 100 рублей на древко и 160 рублей на полотнище. В коммерческой организации из Минска Flag.by нам сообщили, что подобный заказ можно выполнить за гораздо меньшую сумму — 141,6 рубля: 21,6 рубля стоит древко с наконечником и 120 рублей — полотнище.

Кстати, переплатили идеологи и год назад , когда на покупку 18 уличных флагов выделили 2000 рублей из бюджета (по 111 рублей на флаг), когда в Минске этот же заказ можно было выполнить за сумму вдвое меньшую (60 рублей за штуку).

Флаг — вопрос политический?

Зачем нужен новый флаг и чем не угодил старый, Naviny.by поинтересовались у самого главного идеолога Гродненской области Игоря Булавко.

Он возглавил управление в апреле 2020 года, когда в преддверии президентских выборов вертикаль обновлялась по всей стране. Как старый чекист, Игорь Булавко фактов никаких не сообщил, но на все вопросы ответил.



Игорь Булавко. Фото grodnonews.by

Разговор с Игорем Михайловичем:

— Чем вам старый флаг не нравится?

— Есть у нас внутренние вопросы. В кабинете предусмотрено нахождение флага, государственного символа Республики Беларусь.

— Зачем такой большой?

— Без комментариев... А как вы думаете, у начальника идеологического управления облисполкома должен быть флаг?.. Для него предусмотрено конкретное место, обеспеченность кабинета государственной символикой… Ничего в этом такого нет, чтобы пристально внимание обращать. Вы что-то думаете писать?

— Разбираюсь. Просто редко у нас флаги покупают, особенно в такое время. Может, бел-чырвона-белы пора покупать?

— Кому?

— Всем.

— Я вас переориентирую. На многих сайтах висит видео про историю флага и того, и другого. Для себя можно сделать какие-то акценты…

«У нас внутренние вопросы»

Конечно, мы не исключаем, что старый флаг мог быть каким-то образом приведен в негодность — выгорел на солнце, мыши погрызли… Но ведь об этом не сказал ни один собеседник. Игорь Булавко же намекнул на некие «свои внутренние вопросы».

Судя по всему, идеологам плохо удается выполнять свои пропагандистские задачи. Вот и новый глава области Владимир Караник в недавнем интервью РИА «Новости» признавался, что поездил по трудовым коллективам, но диалога не получилось. Народ продолжает шатать режим.

Гродно был и остается вторым по массовости протестов регионом Беларуси. В понедельник здесь прошел Марш пенсионеров , за день до этого, в воскресенье, народ вышел на Марш гордости . Всё как в Минске и других городах. Власть задерживает, пускает газ, угрожает применить боевое оружие, а протесты идут.

Чтоб защититься от страха за потерю своего положения, каждый, кто на стороне режима, делает, что позволяет фантазия. Что делают идеологи, когда прежние методы не работают? Наращивают иллюзию чувства уверенности и контроля. Флаги поменьше меняют на флаги побольше.

Когда сила содержания символа умалена до уровня плинтуса, остается лишь раздувать форму. До потолка.