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Представитель ЕС: Имидж белорусской власти очень запятнан, прежде всего в глазах собственных граждан

13.10.2020 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мнения относительно поведения режима Лукашенко уже очень плохие в связи с тем, что он делает против собственного населения», — заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано 13 октября на брифинге в Брюсселе на просьбу прокомментировать слова представителя МВД Беларуси о готовности применять боевое оружие против протестующих. Видеофрагмент брифинга опубликован на сайте Совета ЕС.

Представитель ЕС: Имидж белорусской власти очень запятнан, прежде всего в глазах собственных граждан

«Если это заявление будет воплощено, это лишь усилит то очень плохое восприятие, которое уже есть у международного сообщества, — сказал Стано. — Власти и президент утратили легитимность. Их имидж очень сильно запятнан, прежде всего в глазах их собственных граждан».

Стано напомнил, что на встрече 12 октября Совет министров иностранных дел ЕС очень четко заявил, что будет второй пакет санкций.

«Они (санкции. — ред.) являются гибким инструментом, пересматриваются на постоянной основе, — отметил он. — Если будет необходимость и это плохое поведение будет продолжаться, список будет расширен и новые люди или предприятия попадут в него. Поэтому четко понятно, что ЕС настроен реагировать на такие события».

Стано подчеркнул, что в то же время ЕС продолжает призывать к всестороннему национальному диалогу в Беларуси и прекращению неприемлемых репрессий против мирных протестующих.

12 октября первый заместитель главы МВД Геннадий Казакевич заявил, что милиция и внутренние войска при необходимости будут применять специальные средства и боевое оружие. Он высказал мысль о «постепенном затухании протестного движения как по территориям, так и по массовости». Однако, по его словам, протесты, «сместившиеся преимущественно в город Минск», стали «организованными и крайне радикальными».

11 октября в Беларуси прошел Марш гордости — девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. В ней приняли участие десятки тысяч человек в Минске, областных и районных центрах. Более точное количество участников назвать невозможно, поскольку в столице было несколько колонн демонстрантов в разных районах. Силовики с помощью резиновых дубинок, водометов и светошумовых гранат пытались не допустить слияния протестующих в одну колонну и разгонять уже сформированные.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мнения относительно поведения режима Лукашенко уже очень плохие в связи с тем, что он делает против собственного населения», — заявил пресс-секретарь...
 
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