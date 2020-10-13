Идеи на Хэллоуин: Дженнифер Лопес в образе богини вдохновила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес заранее подготовилась к празднованию Хэллоуина: звезда продемонстрировала наряд греческой богини.

51-летняя певица не перестает приятно удивлять публику своими эффектными выходами: то появляется на подиуме в образе "тропиканы-женщины", то снимается в роли богачки в мехах, то поражает фанатов идеями для Хэллоуина.

В сети обсуждают новую публикацию Дженнифер Лопес в Instagram: на серии снимков звезду запечатлели в роскошном костюме греческой богини.

Оказалось, что такой образ Джей Ло выбрала не для вылазки к соседям за сладостями, а для рекламы бренда Balmain, которым руководит близкий друг певицы – Оливье Рустем.

В любом случае, поклонники по достоинству оценили яркий образ звезды и пообещали взять его на заметку перед подготовкой к Хэллоуину-2020.

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