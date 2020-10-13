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Мухин: Запад в отношении Лукашенко вел игру в своих интересах

13.10.2020 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мухин: Запад в отношении Лукашенко вел игру в своих, узких интересах

Не заставляет ли политика санкций со стороны Евросоюза в отношении Беларуси и России задуматься об изменении подходов к международной политике в целом, а не только о контрсанкциях? Ведь за весь постсоветский период у наших стран была возможность многократного убедиться в том, насколько неблагодарное дело быть ведомым, а не ведущим актором. А также к каким политическим и экономическим издержкам это приводит. Не является ли данное обстоятельство еще одним мощным стимулом для интенсивного союзного строительства: на вопрос радио Sputnik ответил известный российский политический эксперт Алексей Мухин. 

© Sputnik / Владимир Сергеев
Санкции ЕС против Беларуси затрагивают интересы России

"Глобальную реакцию коллективного Запада на события, происходящие в Беларуси, можно интерпретировать как сбрасывание масок. До этого страны Европы и США с удовольствием играли с Александром Лукашенко в игру "а давайте подружимся", "дружба" эта имела целью ослабить, а в результате обрушить политическую систему Беларуси в своих узких целях, нарушить конфигурацию безопасности Союзного государства", – отметил собеседник Sputnik.

Напомним, европейские страны ввели персональные санкции в отношении белорусских чиновников. Как заявили в ЕС, причиной стала "фальсификация выборов РБ (выборы президента прошли в стране 9 августа – Sputnik) и нарушение прав человека". Беларусь уже приняла ответные санкции в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. По указу президента, Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны. Въезд в республику этим людям теперь запрещен.

Комментарий известного российского политического эксперта Алексея Мухина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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