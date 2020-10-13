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Мухин: Запад в отношении Лукашенко вел игру в своих интересах
13.10.2020 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не заставляет ли политика санкций со стороны Евросоюза в отношении Беларуси и России задуматься об изменении подходов к международной политике в целом, а не только о контрсанкциях? Ведь за весь постсоветский период у наших стран была возможность многократного убедиться в том, насколько неблагодарное дело быть ведомым, а не ведущим актором. А также к каким политическим и экономическим издержкам это приводит. Не является ли данное обстоятельство еще одним мощным стимулом для интенсивного союзного строительства: на вопрос радио Sputnik ответил известный российский политический эксперт Алексей Мухин.
© Sputnik / Владимир Сергеев
"Глобальную реакцию коллективного Запада на события, происходящие в Беларуси, можно интерпретировать как сбрасывание масок. До этого страны Европы и США с удовольствием играли с Александром Лукашенко в игру "а давайте подружимся", "дружба" эта имела целью ослабить, а в результате обрушить политическую систему Беларуси в своих узких целях, нарушить конфигурацию безопасности Союзного государства", – отметил собеседник Sputnik.
Напомним, европейские страны
Комментарий известного российского политического эксперта Алексея Мухина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что может стать ответом на глобальную реакцию Запада в отношении Беларуси и России: мнение известного российского эксперта Алексея Мухина.
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