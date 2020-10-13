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Урожай в Беларуси не дотянул до плана

13.10.2020 17:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

Тем не менее, Алексанр Лукашенко назвал результат неплохим. Собрано более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.

13 октября Лукашенко посещает Толочинский район. Здесь он знакомился с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, а также заслушал доклад главы Минсельхозпрода по поводу результатов сбора урожая в нынешнем году.

Иван Крупко проинформировал, что к настоящему времени получено 8,1 млн т колосовых и 838 т крестоцветных. Ожидается также урожай кукурузы в размере 1,37 млн т.

В целом урожай составил  10,3 млн т зерна. Министр пояснил, что этот результат немного не дотягивает до поставленной планки в 10,5 млн т.

Тем не менее, Александр Лукашенко считает результат хорошим: "Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам".

Лукашенко также поинтересовался работой созданных недавно в Витебской области интеграционных структур. Губернатор отметил, что пока оценить эффект сложно, прошло лишь полгода с момента создания. При этом, по словам Николая Шерстнева, предприятиям интеграционных структур не хватает оборотных средств для развития. "Фактически они работают только за счет выручки, вкладывая деньги и в развитие животноводства, растениеводства, в строительство и ремонт ферм, модернизацию, - пояснил он. - Не хватает оборотных средств". Кроме того, есть сложности с приобретением сельхозтехники.

Лукашенко в ответ на это напомнил, что государство уже оказало значительную поддержку, в том числе финансовую и материально-техническую, агропромышленному сектору Витебской области и сейчас он должен в большей степени рассчитывать на собственные силы.

 
 
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Тем не менее, Алексанр Лукашенко назвал результат неплохим. Собрано более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.
 
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