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В России создадут цифровой рубль. Он будет равнозначен наличке и безналу

13.10.2020 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Центробанк России сообщил о разработке цифрового рубля — новой форме национальной валюты. Она будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным рублям, также появится перевод средств из одного типа валюты в другой.

Отличие от безналичных рублей на банковском счете — хранение цифрового рубля будет осуществляться на отдельном кошельке, а делать платеж можно без подключения к интернету. Центробанк отметил, что необходима разработка технологий, которые позволят системе работать в офлайн-режиме.

Использование передовых технологий поспособствует снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности. Кроме этого, ожидается дальнейшее совершенствование платежных технологий, говорится на сайте Центробанка.

Сейчас проект на стадии общественного обсуждения.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Центробанк России сообщил о разработке цифрового рубля — новой форме национальной валюты. Она будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным рублям,...
 
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