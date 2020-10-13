В России создадут цифровой рубль. Он будет равнозначен наличке и безналу

Источник материала: Onliner

Центробанк России сообщил о разработке цифрового рубля — новой форме национальной валюты. Она будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным рублям, также появится перевод средств из одного типа валюты в другой.

Отличие от безналичных рублей на банковском счете — хранение цифрового рубля будет осуществляться на отдельном кошельке, а делать платеж можно без подключения к интернету. Центробанк отметил, что необходима разработка технологий, которые позволят системе работать в офлайн-режиме.

Использование передовых технологий поспособствует снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности. Кроме этого, ожидается дальнейшее совершенствование платежных технологий, говорится на сайте Центробанка.

Сейчас проект на стадии общественного обсуждения.