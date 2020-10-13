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В России создадут цифровой рубль. Он будет равнозначен наличке и безналу
Источник материала: Onliner
Центробанк России
Отличие от безналичных рублей на банковском счете — хранение цифрового рубля будет осуществляться на отдельном кошельке, а делать платеж можно без подключения к интернету. Центробанк отметил, что необходима разработка технологий, которые позволят системе работать в офлайн-режиме.
Использование передовых технологий поспособствует снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности. Кроме этого, ожидается дальнейшее совершенствование платежных технологий, говорится на сайте Центробанка.
Сейчас проект на стадии общественного обсуждения.
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Центробанк России сообщил о разработке цифрового рубля — новой форме национальной валюты. Она будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным рублям,...
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